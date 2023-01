Miał wrócić na tor. Właśnie usłyszał straszną diagnozę

Andriej Kudriaszow jest jednym z trzech żużlowców rosyjskiego pochodzenia, którzy dzięki polskiemu obywatelstwu mogą wrócić do jazdy w polskiej lidze w przyszłym sezonie. I choć Sajfutdinow i Łaguta wrócą do ligi, to Andrieja Kudriaszowa nie zobaczymy na torze. Żużlowiec niedawno usłyszał straszną diagnozę – postępujący rak skóry i możliwa amputacja nogi. W tej trudnej chwili środowisko jednoczy się i zbiera pieniądze dla chorego żużlowca, który został zmuszony przez los do zakończenia kariery.