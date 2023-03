Miał w domu jeden kanał. Tak to się wszystko zaczęło

Jeżeli mielibyśmy wymienić największych żużlowców w historii dyscypliny, to z pewnością na szczycie listy znalazłby się Hans Nielsen. Duńczyk w trakcie swojej bogatej kariery uzbierał worek medali ze wszystkich najważniejszych imprez oraz był idolem milionów kibiców. Legendarny zawodnik show zrobił zwłaszcza w Polsce, ponieważ jego transferem do Motoru Lublin w 1990 roku żył dosłownie cały kraj. Ludzie, którzy mieli okazję być wtedy na trybunach stadionu przy Alejach Zygmuntowskich tej wyjątkowej chwili nie zapomną chyba do końca życia. Ba, wielu fanów myślało, że to primaaprilisowy żart, bowiem wielki debiut przypadł akurat na pierwszy dzień kwietnia.

- Duńczyka z Warszawy do Lublina eskortował na sygnale milicyjny radiowóz. Po przyjeździe Nielsen wstąpił jeszcze na kawę, a od początku towarzyszyła mu kamera lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej. Na stadionie czekały już tysiące kibiców. I koledzy z drużyny, również bardzo ciekawi mistrza świata - czytamy na stronie kurierlubelski.pl. Później przyszedł z kolei czas na Piłę. Nielsen z Polonią był związany przez pięć lat, a na zakończenie udanej przygody sięgnął z zespołem po upragniony tytuł DMP. Co ciekawe, zespołowi z Wielkopolski do tej pory nie udało się powtórzyć tego osiągnięcia.

Szybka kontra. Dopięli swego. Teraz muszą kogoś odstrzelić. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Hans Nielsen wspomina początki swojej kariery

Czterokrotny złoty medalista mistrzostw świata ma mnóstwo oddanych kibiców nie tylko w tych dwóch miastach. Wielu miłośników czarnego sportu wychowywało się bowiem na jego sukcesach i to dzięki niemu pokochało tę widowiskową dyscyplinę. A jak swoje początki wspomina sam zainteresowany? - Pamiętam złoto Ole Olsena z 1971 roku. To były prawdopodobnie pierwsze zawody jakie oglądałem. Pokazali je dopiero następnego dnia w duńskiej telewizji, a tak się złożyło że w domu akurat mieliśmy ten jeden konkretny kanał. To było coś niesamowitego - oznajmił na łamach fimspeedway.com.

Potem w zasadzie poszło jak z górki. - Wszystko rozwijało się w błyskawicznym tempie i zabawa powoli zamieniała się w coś poważniejszego. Przez trzy lata jeździłem na motocyklu o pojemności 50cc, a potem jako szesnastolatek przesiadłem się na 500cc. W 1976 wywalczyłem tytuł mistrza Danii juniorów. Już rok później kontrakt zaoferowano mi w Wolverhampton Wolves - dodał.

Nieudana przygoda w kadrze. Wielcy odmówili z Nielsenem współpracy

Jazda na Wyspach była wówczas spełnieniem marzeń każdego młodego żużlowca. To właśnie tam ścigali się najlepsi z najlepszych, tak jak ma to miejsce obecnie w Polsce. Ogromna determinacja połączona z wielkim talentem jak wspominaliśmy wcześniej doprowadziła Nielsena do mnóstwa prestiżowych sukcesów. Nawet po zakończeniu kariery miał on tak znakomitą opinię w środowisku, że pozostał w czarnym sporcie.

Niestety przygoda na stanowisku trenera Danii nie była już taka udana. Z legendą pokłóciło się mnóstwo uznanych zawodników. Ponadto brakowało sukcesów, a to zmusiło działaczy do zakończenia współpracy. W tym roku głównego bohatera naszego tekstu zastąpi Nicki Pedersen. Reprezentant ZOOLeszcz GKM-u będzie łączył tę funkcję z jazdą na żużlu.

Zobacz również:

Hans Nielsen i Anders Thomsen / Zuzanna Kloskowska / Newspix

Hans Nielsen i Tomasz Lorek / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix