Miał straszny upadek w debiucie. Wiemy, co z nim dalej

Podczas półfinałowego meczu PGE Ekstraligi Wright został wystawiony do składu Betard Sparty Wrocław, bo ta dosłownie nie miała kim jechać. Zespół został przetrzebiony poważnymi kontuzjami i to one w dużym stopniu przyczyniły się do tego, że rywalizacja z Platinum Motorem Lublin była tak jednostronna. Wright pojechał we wspomnianym półfinale z Apatorem i wstydu nie zrobił. W swoim trzecim biegu miał jednak bardzo źle wyglądający upadek, po którym nie był zdolny do kontynuowania zawodów.