Miał spór z klubem. Oni go nie zostawili

Jamróg po podpisaniu swojego pierwszego kontraktu z Wybrzeżem złapał bardzo dobry kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. Łącznie porozumiał się z pięcioma firmami odnośnie sponsoringu . Po odejściu do Łodzi zostały z nim dwie: Petendo oraz Kolanko Transport. - Kuba jest z tymi sponsorami w koleżeńskich relacjach i na takiej zasadzie działa ta współpraca. To już jest trzeci sezon z tymi firmami, które jeszcze w ubiegłym sezonie sponsorowały klub z Gdańska - mówi Racibor. - Ciężko znaleźć sponsorów - lub ich zatrzymać - jeśli zmienia się klub. Jak Kuba opuszczał Unię Tarnów i przenosił się do Wrocławia, to grono troszkę się zmniejszyło, ale ci, którzy byli, nadal są z nim i z tego możemy się tylko cieszyć. Jeździ dla klubów z innych miast, lecz reklama firmy zostaje, więc sponsorzy są zadowoleni. W Łodzi ciężko znaleźć nowych, jednak cieszymy się z tego, co mamy . - dodaje.

Kilku jednak odeszło

Racibor mówi o rozstaniu Jamroga z Wybrzeżem

Już w sierpniu doszło do rozmowy, po której stało się jasne, że Jamróg nie zostanie dłużej w Gdańsku. - Patrząc na to z perspektywy czasu, chyba lepiej jest nie być do końca szczerym. Zawodnicy, którzy zwodzili klub, wyszli na tym lepiej niż Kuba - twierdzi menedżer żużlowca.



- W pierwszym sezonie chcieliśmy, żeby Wybrzeże zaszło jak najdalej i Kuba z własnej inicjatywy pożyczył jednemu zawodnikowi silnik, na którym odjechał on dwa mecze. Każdy jest zawodowcem, ale po prostu chcieliśmy pomóc. Należało nam na jeździe w play-off. Rok temu, kiedy Kubę dopadła ta nieszczęsna kontuzja, to jego mechanicy pojechali do Gniezna, by pomóc jeszcze innemu zawodnikowi. Dla mnie to dziwne, że tak go na koniec potraktowano, jednak nie chcemy już do tego wracać. Kuba ma kolejne wyzwanie przed sobą - podsumowuje Racibor.



