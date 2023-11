Miał przeciętny sezon, a kibice go kochają. Czekają na trzecią gwiazdę

Apator wierzy w Lamberta. Stąd dwuletni kontrakt

Lambert na Motoarenie zazwyczaj był bardzo skuteczny, jednak w niedawno zakończonych rozgrywkach na wyjazdach brutalnie tracił na wartości. Mimo to nadal ma zaufanie władz Apatora i kibiców. - Od Roberta trzeba zaczynać budowę składu. Chłopak ma potencjał na legendę klubu. To nie tylko bardzo dobry zawodnik, ale też fajny człowiek. Ambitny, z dobrym podejściem do sportu - piszą fani w mediach społecznościowych.



Brytyjczyk spędził w Toruniu trzy ostatnie lata. Jeśli wypełni kontrakt, to będzie miał w swoim CV przynajmniej pięć sezonów jazdy dla Apatora. Kibice teraz wyczekują podobnego komunikatu dotyczącego Patryka Dudka. - Gdzie jest Dudek? Co z Dudkiem? - pytają. Reprezentant Polski praktycznie przez cały rok się męczył, z wyjątkiem kilku zawodów, w których wystartował na pożyczonym silniku od swojego mechanika Dariusza Sajdaka.