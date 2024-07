Miał podbić ligę, kompletnie zawodzi. Młody talent na wylocie z klubu

Problemy finansowe Arged Malesa Ostrowa Wielkopolskiego , spowodowane nałożoną przed rokiem na ostrowian karą za szkolenie młodzieży miały być nowym rozdaniem dla Jakuba Krawczyka. Młodzieżowiec dzięki temu trafił do PGE Ekstraligi, gdzie mógł kontynuować swoją karierę. Niestety, jego forma sportowa nie jest zadowalająca.

Spala się psychicznie

Jakub Krawczyk w udzielanych wywiadach podkreślał, że fizycznie oraz sprzętowo jest na najwyższym poziomie, ale jest świadomy słabszych wyników, bo wie, że spodziewano się po nim więcej. Krawczyk najprawdopodobniej nie wytrzymał psychicznie przenosin do nowego klubu, za bardzo mu zależy, przez co spala się. Podobny syndrom ma Przemysław Pawlicki, o którym wielokrotnie wspominał Piotr Protasiewicz.

Jakub Krawczyk wróci do Ostrowa

Jakub Krawczyk ma przed sobą jeszcze jeden sezon startów w gronie juniorów. Reprezentant Sparty Wrocław wróci do Ostrowa Wielkopolskiego, z którego wypożyczyła go Sparta. Spartanie nie chcą więcej płacić za Krawczyka, a minimum, jakie musieliby wyciągnąć z kieszeni za kolejny rok wypożyczenia to 300 tysięcy złotych.