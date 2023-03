Miał jechać w PGE Ekstralidze. Falubaz wciąż może mieć nadzieję?

Kilka tygodni temu wydawało się, że Unia Leszno podjęła już decyzję odnośnie do tego, którego juniora wypożyczy do 1. Ligi. Miał to być Antoni Mencel. Falubaz Zielona Góra wciąż jednak wierzy w to, że uda się pozyskać Maksyma Borowiaka, który rok temu w znacznym stopniu pomógł walczącej o awans do PGE Ekstraligi drużynie.