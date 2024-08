Miał fatalny sezon, ale wciąż się ceni. Gruba kasa za byłego mistrza świata

Nie każdego stać na byłego mistrza świata

Słychać w środowisku, że zawodnik rzuca raczej ekstraligowymi stawkami w rozmowach z klubami z zaplecza. Nikt nie da mu 7 czy 8 tysięcy za punkt na tym poziomie, choć oczywiście dla kogoś kto nigdy za pierwszoligowe pieniądze nie jeździł, może być to spory szok. Smektała musi się jednak z tym pogodzić. Ma to szczęście, że w lidze jest dysponująca sporym budżetem Stal Rzeszów, ktora wyraża poważne zainteresowanie Smektałą.

Gdyby jednak dość realne przyjście Bartosza do Rzeszowa na ostatniej prostej się wysypało, to zawodnik może mieć problem. Choć ma znane nazwisko, to jednak ostatnimi sezonami mocno nadszarpnął swoją opinię, wielokrotnie będąc jedną z głównych przyczyn porażki swoich drużyn w meczach ligowych. Co się stało z tym błyskotliwym chłopakiem sprzed lat? Tego nie wie nikt.