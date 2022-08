Miał dość pytań o swoją przyszłość. To była szybka decyzja

Falubaz musiał zatrzymać Buczkowskiego za wszelką cenę

Stało się więc to, co jakiś czas temu przewidywaliśmy. Według naszych doniesień Falubaz w przypadku Buczkowskiego zrobił to, co musiał zrobić. Po sezonie karierę kończy Piotr Protasiewicz, więc Falubaz musiał zatrzymać Buczkowskiego za wszelką cenę i zrobił to. Jakby go stracił, to musiałby szukać dwóch krajowych seniorów. Tak to wystarczy, że znajdzie jednego.