Miał do wyciągnięcia górę pieniędzy. Postawił na stabilność i przywiązanie

Orlen Oil Motor Lublin wydaje się być drużyną, która obecnie znajduje się poza zasięgiem rywali. Ważną rolę odgrywa w niej Jack Holder, będący istotnym dopełnieniem składu. Można powiedzieć, że w zespole wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku, co jest również dużą zasługą Holdera.

Miał kryzys, ale w kluczowym momencie nie zawiódł

To jednak nie miało znaczenia w kluczowym momencie sezonu. Po słabym występie drużyny w Toruniu, Holder wrócił do formy. W trzech spotkaniach zdobył 29 punktów i dwa bonusy, pomagając zespołowi awansować do finału i zdobyć złoty medal. Udowodnił, że można na niego liczyć w najtrudniejszych chwilach.