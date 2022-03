Rok 2022 pędzi jak szalony. Kilkanaście dni temu rozpoczęliśmy długo wyczekiwany przez żużlowych kibiców marzec, czyli miesiąc pierwszych próbnych jazd na owalnych torach. Niestety w Polsce jak na razie udało się wyjechać tylko nielicznym. W ubiegły piątek huczny trening planował między innymi beniaminek PGE Ekstraligi z Ostrowa. Planował, ponieważ zawodnicy dosłownie w ostatniej chwili dostali czerwone światło. Okazało się, że ze względu prace modernizacyjne obiekt wciąż ma zawieszoną licencję.

- Musimy przejść ponowną weryfikację toru. Będziemy mogli ją dopiero przejść w momencie, gdy zostaną zasypane wykopy pod oświetlenie w pasie bezpieczeństwa. Czekamy, być może nastąpi to w przyszły tygodniu. Na razie będziemy pewnie szukać możliwości potrenowania przez naszych zawodników na innych torach - oznajmił Mariusz Staszewski w rozmowie z oficjalną stroną klubową.

Gwiazdy beniaminka potrenowały w Niemczech

Nicolai Klindt oraz Oliver Berntzon, którzy tego dnia pojawili się w Ostrowie, momentalnie postanowili zmienić swoje plany i udali się do oddalonej o prawie 400 kilometrów Miśni. To właśnie w Niemczech udało im się po raz pierwszy w tym roku zaprezentować na motocyklach. Portfel obu żużlowców został jednak znacznie uszczuplony. Raz, że najpierw musieli udać się niepotrzebnie do Polski, a dwa, że w ostatnich dniach ceny paliwa mocno poszybowały w górę.

Z pozoru niewinna wpadka zestresowała kibiców, obawiających się problemów w przyszłości. Zatroskanych fanów postanowiła uspokoić prezydent miasta, Beata Klimek. - Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 11 marca wizytowali przedstawiciele PGE ekstraligi żużlowej. 80% zaplanowanej inwestycji zostało już zrealizowane. Najważniejsze i najtrudniejsze elementy (a było ich sporo) są już za nami - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu.

Arged Malesa sezon 2022 zainauguruje domowym meczem z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz. Obie drużyny celują w tym roku w utrzymanie. Obserwatorzy z całego kraju mogą spodziewać się więc wybornego widowiska, gdyż na pewno nie będzie odpuszczania.