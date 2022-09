Miał być szał, a zgasł po debiucie. Co dalej?

W czerwcu Paluch wreszcie mógł pojechać w PGE Ekstralidze. Oczywiście był sportowo gotowy do tego dużo wcześniej, co potwierdzały jego wyniki w zawodach młodzieżowych. Zgodnie z regulaminem mógł jednak pojechać w lidze dopiero po ukończeniu 16 lat. I ten debiut wyszedł mu świetnie. Wygrał swój pierwszy ligowy bieg. Potem przywiózł jeszcze dwójkę z bonusem. Co prawda działo się to w Ostrowie, ze słabym rywalem, ale tak czy inaczej było godne pochwalenia.