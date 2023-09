Miał być spadek, będzie finał? Utytułowany klub przed wielką szansą

Po pierwszych kolejkach tegorocznych zmagań na zapleczu PGE Ekstraligi chyba nikt nie chciał być w skórze Krzysztofa Mrozka . Działacz nie dość, że musiał oglądać swoich zawodników w kiepskiej formie, to na dodatek w kość dawali mu kibice. Po rozczarowującym starcie rozgrywek część z nich ogłosiła bojkot i zapowiedziała pustki na trybunach. Na szczęście nie potrwał on długo, ponieważ drużyna po sprowadzeniu Mateja Zagara i pożegnaniu Krystiana Pieszczka momentalnie zaczęła jechać jak z nut.

To ogromna szansa dla ROW-u, którą ten zresztą już wykorzystał, pokonując u siebie podopiecznych Krzysztofa Kanclerza 49:41. Gospodarze zeszłotygodniowego starcia co prawda sami muszą do końca sezonu radzić sobie bez Patricka Hansena, lecz za Duńczyka w przeciwieństwie do Wiktora Przyjemskiego stosowane jest zastępstwo zawodnika. To nic innego jak dodatkowy bieg dla Mateja Zagara, Brady’ego Kurtza, Patryka Wojdyło oraz Jana Kvecha. Wymieniona czwórka, gdy ma swój dzień, niewątpliwie potrafi punktować na naprawdę solidnym poziomie.