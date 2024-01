Miał być następcą wielkich mistrzów. Teraz wszystko mu obrzydło

Czasem jest tak, że zawodnik pod wpływem jakichś negatywnych emocji albo skumulowania kilku porażek w krótkim odstępie czasu podejmuje decyzję o zakończeniu kariery. Tę decyzję szybko odwołuje lub stopniowo dociera do niego po prostu, że postąpił zbyt pochopnie. Jednak ciągnie wilka do lasu i trudno jest tak zwyczajnie porzucić coś, co często robiło się od najmłodszych lat. To coś więcej niż tylko sposób na życie, to już forma uzależnienia.