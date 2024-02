Miał być kolejnym mistrzem świata. Zaraz wyleci z elity?

Jaimon Lidsey to jeden z wielu bardzo utalentowanych australijskich żużlowców. Jak na razie zalicza się jednak do grona tych niespełnionych. W tym roku skończy 25 lat. Mistrz świata juniorów od kilku lat nie rozwija się w tym kierunku w jakim pierwotnie zakładano. Zabrakło dla niego miejsca nawet w Fogo Unii Leszno, lecz z otwartymi ramionami przyjęto go w ZOOleszcz GKM-ie Grudziądz. To już jednak ostatni dzwonek. Człowiek, który miał walczyć w przyszłości o mistrzostwo świata, musi drżeć o swój ekstraligowy byt.