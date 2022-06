Nie tak miały wyglądać tegoroczne zmagania w drugiej lidze żużlowej w wykonaniu SpecHouse PSŻ-u. W Poznaniu wreszcie pojawiły się wielkie pieniądze, a wraz z nimi gwiazdy na czele z Rune Holtą, Kacprem Gomólskim czy młodym i ambitnym Francisem Gustsem. Marzenia o szybkim i bezbolesnym awansie prysły jednak niczym bańka mydlana.

Obecnie w Wielkopolsce nie tyle martwią się na kogo trafią w półfinale rozgrywek, a o to czy w ogóle się w nim znajdą. Po piętach nie dość, że depcze im równie silna Texom Stal Rzeszów, to na dodatek Polskę po raz kolejny zaskakują Łotysze z Daugavpils. Żużlowcy z Poznania po niedawnej porażce z Metalika Recycling Kolejarzem muszą w ten weekend zdobyć jakieś punkty, a łatwo nie będzie bo wybierają się do Opola na starcie z OK Bedmet Kolejarzem.

Reklama

Awizowane składy na mecz OK Bedmet Kolejarz Opole – SpecHouse PSŻ Poznań:

SpecHouse PSŻ Poznań: 1. Rune Holta, 2. Michael Palm Toft, 3. Aleksandr Łoktajew, 4. Kevin Fajfer, 5. Jonas Saifert-Salk, 6. Francis Gusts

OK Bedmet Kolejarz Opole: 9. Oskar Polis, 10. Karol Baran, 11. Zastępstwo zawodnika, 12. Adrian Cyfer, 13. Jacob Thorssell, 14. ?, 15. Esben Hjerrild

Początek meczu w sobotę 25 czerwca o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Dwóch zawodników nie da im medalu. WIDEO INTERIA.TV

W pozostałych spotkaniach świetnie radząca sobie u siebie Budmax-Stal Polonia Piła ugości uskrzydloną niespodziewanym derbowym triumfem Unię Tarnów. W Rzeszowie zaś o nietypowej porze, bo o 19:44 ulubieńcy miejscowej publiczności zmierzą się z nieprzewidywalnym Optibet Lokomotivem. Goście co prawda urywają na razie punkty głównie na własnym terenie, ale kto wie czy w niedzielę nie dojdzie do kolejnej w tym sezonie niespodzianki.

Awizowane składy na mecz Budmax-Stal Polonia Piła – Unia Tarnów:

Unia Tarnów: 1. Oskar Bober, 2. Piotr Pióro, 3. Kenneth Hansen, 4. Patryk Rolnicki, 5. Peter Ljung, 6. ?, 7. William Drejer

Budmax-Stal Polonia Piła: 9. Artur Mroczka, 10. Lars Skupień, 11. Marcin Jędrzejewski, 12. Tomasz Orwat, 13. Matic Ivacic, 14. Kacper Makowski, 15. Ben Ernst

Początek meczu w niedzielę 26 czerwca o godzinie 16:00.

Awizowane składy na mecz Texom Stal Rzeszów – Optibet Lokomotiv Daugavpils

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 1. Jewgienij Kostygow, 2. Rene Bach, 3. Adam Ellis, 4. Daniił Kołodinski, 5. Nick Morris, 6. Kevin Juhl Pedersen

Texom Stal Rzeszów: 9. Eduard Krcmar, 10. Hubert Łęgowik, 11. Paweł Miesiąc, 12. Kevin Woelbert, 13. Dawid Lampart, 14. Timi Salonen

Początek meczu w niedzielę 26 czerwca o godzinie 19:44.