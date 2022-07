Miał być awans, a gwiazdy zawodzą. Czeka ich mission impossible

Play-offy dla Texom Stali Rzeszów? Mission impossible

Menadżer drużyny z Podkarpacia nie próbuje pudrować rzeczywistości i przyznaje wprost, że awans Texom Stali Rzeszów do fazy play-off jest praktycznie niemożliwy. - Trzeba sobie powiedzieć szczerze - to jest zadanie z kategorii mission impossible. Co mecz mamy problem z zawodnikami - gdy jeden wystrzeli, drugi ma problem i to nie jest tak, że to się dzieje we jednym meczu. Co mecz zawodzi ktoś inny. Trzeba wyciągnąć wnioski i przede wszystkim zbudować na przyszły sezon taki skład, który pozwoli nam walczyć o najwyższe cele - powiedział Piskorz w rozmowie z Interią.