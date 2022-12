Środowisko żużlowe zastanawia się, czy dobrym pomysłem jest powrót Miedzińskiego na tor. Wychowanek Apatora w swojej karierze zaliczył już ponad 150 upadków, a tego ostatniego omal nie przypłacił życiem. Kilkanaście dni leżał w szpitalu, był w śpiączce. Lekarze walczyli o jego życie, a stan zawodnika był krytyczny. Miedziński jednak błyskawicznie doszedł do siebie i o upadku już nie myśli. Planuje powrót na tor, jeśli oczywiście do wiosny będzie wszystko w porządku.

- Plan jest taki, żeby wrócić. Rzecz jasna, musi mi na to pozwolić zdrowie. Czuję się już ok, choć oczywiście nadal przechodzę rehabilitację. Czy był to najpoważniejszy upadek w mojej dotychczasowej karierze? Trudno ocenić. Po wielu wcześniejszych cierpiałem znacznie bardziej. Teraz zostałem dobrze poprowadzony, lekarze zadecydowali o zastosowaniu śpiączki farmakologicznej. Udało mi się z tego wyjść bez odczuwania jakichś skutków - tłumaczy w wywiadzie na kanale YouTube bydgoskiej Polonii.