Mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. Oni kończyli fatalnie

Czasu się jednak nie cofnie i spadek jest faktem. W przyszłym roku Aforti Start Gniezno będzie rywalizować w 2. Lidze Żużlowej. Zanim to nastąpi, gnieźnianie muszą wyciągnąć wnioski z tego, co stało się w poprzednim sezonie. Okazuje się, że w przypadku drużyny z pierwszej stolicy Polski wystąpiła ciekawa zależność, jeśli chodzi o ich jazdę na przestrzeni spotkań w sezonie 2022.

Aforti Start Gniezno świetnie zaczynał

Jak sprawdziliśmy na GuruStats.pl, gnieźnianie byli świetni na samym początku meczów. 3,357 punktu - taki średni rezultat w wyścigach pierwszych wykręcili zawodnicy Aforti Startu Gniezno w sezonie 2022. Co ciekawe, jest to wynik lepszy, niż faworytów - Stelmet Falubazu Zielona Góra, czy Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Gnieźnianie byli w tym aspekcie najlepsi w całej lidze!

Interesujące jest to - abstrahując od wyniku Startu - że dopiero siódme (sic!) miejsce zajmuje w tej klasyfikacji przyszłoroczny beniaminek PGE Ekstraligi, Cellfast Wilki Krosno. Najlepsza drużyna zeszłorocznej eWinner 1. Ligi zdobywała na otwarcie średnio 2,789 punktu. To wynik lepszy tylko od H. Skrzydlewska Orła Łódź.

Start Gniezno kończył mecze fatalnie

Żużlowcy Aforti Startu Gniezno może i świetnie zaczynali, ale na nieszczęście ich sympatyków, fatalnie kończyli. W wyścigach piętnastych zdobywali średnio 2,50 punktu, co jest najgorszym wynikiem w całej eWinner 1. Lidze. Do przedostatnich w tym aspekcie łodzian, gnieźnianie tracą 0,278 punktu - to dużo patrząc na to, jak wyglądają różnice pomiędzy najsłabszą i przedostatnią drużyną dla innych biegów.