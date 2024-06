Metamorfoza gwiazdy. Już zaczął straszyć polskiego mistrza

Żużel. Mikkel Michelsen zapamięta tę noc na długo. Gorzów był dla niego przeklęty

- Faktycznie zaliczam solidną część sezonu. Sobotnia noc była bardzo dobra. Czułem się dobrze na motocyklu od samego początku zawodów, choć w trakcie napotkałem pewne problemy sprzętowe. Później ponownie coś znaleźliśmy. W finale podjąłem złe decyzje i nie udało się wygrać, ale zawsze dobrze zakończyć zawody na podium. Z tych zawodów czerpałem ogromną radość, a to pozytywne, bo wielokrotnie podkreślałem, że Gorzów nie jest jednym z moich ulubionych miejsc. W sobotę to był jeden z nielicznych turniejów, w których na gorzowskim torze udało mi się dobrze zapunktować - podsumował sobotni występ Mikkel Michelsen.

Żużel. Mikkel Michelsen popracował nad mentalnością

- Nie potrafię wskazać jednej rzeczy, która sprawiła, że akurat tej nocy w sobotę poszło mi dobrze. W tym sezonie w ogóle czuję, że jestem w innym miejscu. Mentalnie wszystko się zgadza, a cały ekwipunek, który posiadam spisuje się na medal. Kiedy to się złoży w całość i dołoży do tego fantastyczną pracę mojego teamu, notuję dobre wyniki. To sprawia także, że schodzi ze mnie presja. Po prostu czuję się dobrze mentalnie, przenoszę to na tor i to wszystko - skwitował Duńczyk.