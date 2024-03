Metalkas 2 Ekstraliga z kontraktem marzeń. Kluby zgarną mnóstwo kasy

10 milionów na rok, czyli po 1,1 miliona złotych dla każdego

O nowej umowie nie będą mogli tego powiedzieć, bo mamy wzrost i to całkiem znaczący. Kluby będą miały do podziału 10 milionów złotych na rok. Na konto każdego z nich powinno wpaść około 1,1 miliona złotych (kwota jest dzielona na dziewięć, bo swoją cześć dostaje też PZM). To dużo, zważywszy na fakt, że w tym roku każdy dostanie przelew na niecałe 200 tysięcy.

C+ z dwoma kontraktami na prawie 250 milionów złotych

Warto wyjaśnić, że dobry kontrakt telewizyjny dla Metalkas 2 Ekstraligi był możliwy dzięki temu, że do gry o prawa włączyło się Discovery. To nieco podbiło ofertę.

Umowa z C+ dla 2 Ekstraligi, to druga dobra wiadomość dnia dla klubów żużlowych w Polsce. Wcześniej PGE Ekstraliga pochwaliła się kontraktem z C+ na lata 2026-2028, za które telewizja zapłaciła 214,5 miliona złotych, co daje 71,5 miliona rocznie.