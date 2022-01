Dlaczego to tak wyjątkowy zawodnik i jaka jest jego recepta na sportową długowieczność? - opowiedział na stronie polskizuzel.pl, były menedżer ekstraligowy, Jacek Frątczak.

- Zacząłbym od tego, ze Piotr Protasiewicz jest sportowcem z krwi i kości. On to swoje sportowe podejście pokazuje każdego dnia. To widać po tym, jak się odżywia i jak o siebie dba. Pewnie, że ma odpowiednie parametry i to mu pomaga, ale on bardzo dużo dodaje od siebie - stwierdził były opiekun drużyn z Zielonej Góry i Torunia. - Dodatkowo jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, jak na swój wiek. Nie liczę mu lat, ale wielu ludziom w jego wieku wielu rzeczy się odechciewa. Jemu się jednak chce i to bardzo - dodał.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Po co oni kupili tego zawodnika? WIDEO INTERIA.TV

Protasiewicz - wielki sportowiec, który szanuje ludzi

- Mam ten plus, że Piotra znam nie tylko jako sportowca, ale i też jako człowieka. I powiem, że to jest gość, który gdy tylko słyszy o jakichś kłopotach, szczególnie zdrowotnych, to nigdy nie odmawia. On jest dobrym, porządnym człowiekiem i za to cenię i szanuję. Mamy dobre relacje takie czysto ludzkie, więc z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Piotr jest człowiekiem, który wie, że po drugiej stronie też jest człowiek. Wielu zawodników, to roboty zaprogramowane na karierę. On jest inny. Nie mówię, że skupienie się na sobie jest złe, ale dużo bardziej cenię takich, co szanują ludzi i sami nimi są. Taki jest Piotr - opowiedział Frątczak, który przypomniał też historię w pełni pokazującą charakter jubilata.

- Kiedyś wracaliśmy po laniu w Tarnowie. To był zły dla nas sezon, bo Jarek Hampel miał turbulencje, bo Rafał Dobrucki miał zaraz odejść. Wtedy jechaliśmy na dwa auta, moje i Piotra. Gdzieś pod Wrocławiem nawigacja pokazała, że przed nami korek. Już szukałem innej drogi, ale Piotr podjechał równolegle do mojego wozu i mówi: spokojnie, zostańmy na tej trasie, piętnaście minut i korek się rozładuje. Posłuchałem. Staliśmy cztery godziny. Zamiast o 23.00 wróciłem do domu o 3.30. Machaliśmy sobie z Piotrem przez okno. On mnie wtedy wmanewrował, ale to cały on: spokojnie, bez paniki. Inaczej niż ja, bo wtedy chciałem szybkiego działania - podsumował Frątczak.