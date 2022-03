Menedżer Rosjanina brał prowizje? W klubie oburzeni

Kiedy Emil Sajfutdinow był zawodnikiem Fogo Unii Leszno, a Tomasz Suskiewicz był w dobrych stosunkach z tunerem Ashley’em Holloway’em, do klubu trafiały silniki od tego drugiego. W Unii długo panowało przekonanie, że to przyjacielska pomoc Suskiewicza. Nie tak dawno miało się okazać, że menedżer Sajfutdinowa od każdego dostarczonego Unii silnika brał prowizję.

W Unii Leszno oburzeni, a Suskiewicz milczy

Sprawą prowizji szczególnie oburzony jest jeden ze współwłaścicieli Unii Józef Dworakowski. Mówi o tym na tyle głośno, że sprawa dotarła do osób postronnych. Dworakowskiemu nie mieści się w głowie, że menedżer miał w Unii swojego zawodnika, który na dokładkę miał bardzo dobry kontrakt, a jeszcze dorabiał sobie na boku.

Zapytaliśmy Suskiewicza o temat prowizji. Napisaliśmy mu SMS-a w tej sprawie, ale nie raczył nam odpowiedzieć.

Z Holloway'em Unia zdobyła kilka złotych medali

Unia w ostatnich latach, zwłaszcza w tym okresie, gdy cztery razy z rzędu zdobywała tytuł mistrza Polski (2017-2020) bazowała niemal wyłącznie na silnikach Holloway’a, Dla klubu był to kapitalny interes. I żeby było jasne, to do Holloway’a nikt nie ma pretensji. Wręcz przeciwnie. Cała sprawa rozbija się wyłącznie o to, co zdaniem klubu robił Suskiewicz.

Swoją drogą współpraca Holloway’a z Sajfutdinowem i Suskiewiczem też została już dokończona. Tuner nigdy nie podał powodu, ale spekuluje się, że menedżer zawodnika wziął jego silnik i na własną rękę w nim grzebał. Na takie rzeczy nie pozwala żaden szanujący się mechanik.