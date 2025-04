Menedżer gości rzucił Motorowi Lublin wyzwanie. Mocna deklaracja

Orlen Oil Motor Lublin fantastycznie zaczął sezon, gdyż zwyciężyli 59:31 w Zielonej Górze. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, który poległ na własnym podwórku. Wydaje się, że podopieczni trenera Jacka Ziółkowskiego powinni bez problemu zwyciężyć sobotnie spotkanie. Mają do tego wiele argumentów. Tak jednak tego nie chcą zostawić goście. Trener Mariusz Staszewski mówi w rozmowie z Interią wprost, że satysfakcjonuje go tylko zwycięstwo. Czy Włókniarz ma szansę na to, by utrzeć nosa Motorowi?