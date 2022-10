Menadżer działa na szkodę zawodnika. Co jest grane?

Działacze SpecHouse PSŻ i OK Bedmet Kolejarza dostali ofertę zakontraktowania Martina Smolinskiego. I to pomimo tego, że zawodnik zawarł porozumienie z MF Trans Landshut Devils.

Smolinski ma porozumienie, ale "wszystko jest możliwe"

W obu klubach mocno się zdziwili i zadzwonili do Landshut, żeby sprawdzić, czy Smolinski faktycznie jest do wzięcia. Od Dariusza Mońki, który prezentuje się jako menadżer Smolinskiego usłyszeli bowiem, że "Martin ma porozumienie, ale wszystko może się zdarzyć".

Kara dla Smolinskiego może być bardzo dotkliwa

Kary za zerwanie porozumienia potrafią być bardzo dotkliwe. Rok temu Patrick Hansen podpisał taką umowę zobowiązującą go do startów w Stali Gorzów. Opiewała na 150 tysięcy złotych. Za jej zerwanie groziła kara w wysokości 300 tysięcy. Arged Malesa Ostrów, która początkowo wyrażała chęć pomocy Hansenowi w wyplątaniu się z tego porozumienia, ostatecznie odstąpiła.

Nie wiemy, jakie pieniądze dostał Smolinski i jaka kara może go za to spotkać, ale wojaże jego menadżera w obecnej sytuacji są pozbawione sensu. Smolinski, choć kiedyś wygrał rundę Grand Prix Nowej Zelandii i jest naprawdę solidnym zawodnikiem, nie ma co liczyć na gwiazdorski kontrakt sięgający od 800 tysięcy do ponad miliona złotych za podpis, a tylko takie pieniądze pozwoliłyby mu bezboleśnie rozwiązać umowę z Trans MF.