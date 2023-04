Męki gwiazdora. Uderzył się w pierś

Początek sezonu Patryka Dudka nie należy do udanych. Pierwsze sparingi oraz imprezy oficjalne wskazują, że lider Apatora Toruń nie trafił z formą u progu rozgrywek. Jego problem nie leży tylko i wyłącznie w sprzęcie. - To ja trochę nie jadę - mówi Patryk Dudek. Zarówno on, jak i Robert Lambert tonują jednak nastroje.