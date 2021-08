​Media Center w PGE Ekstralidze dla dziennikarzy

W każdym klubie PGE Ekstraligi w obrębie parku maszyn lub paddocku powstanie dodatkowa strefy Media Center do pracy dla dziennikarzy, gdzie będą mogli oni po zawodach przeprowadzać wywiady. Będzie to miejsce niezależne w stosunku do Mix Zone TV. Redakcje zainteresowane realizacją materiałów będą mogły uczynić to na specjalnej ściance, a jednocześnie po meczu osobą odpowiedzialną za koordynację kontaktu mediów z zawodnikami będzie klubowy rzecznik prasowy (obowiązkowa i niezależna w stosunku do innych zadań funkcja w dniu meczowym).

Dodatkowo wprowadzone będą obligatoryjne konferencje prasowe przedmeczowe. Każdy klub gospodarza przed meczem PGE Ekstraligi przed daną rundą rozgrywkową zgodnie z terminarzem będzie przeprowadzał konferencje według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Wprowadzony zostanie też nowy system akredytacji dla mediów.