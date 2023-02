Medalistka olimpijska dała im wycisk. Kibice współczują

Zarówno Piotr jak i Przemysław Pawlicki mają w nadchodzącym sezonie wiele do udowodnienia . Pierwszy z nich zdecydował się na opuszczenie macierzystej Fogo Unii i dołączenie do naszpikowanej gwiazdami Betard Sparty. Drugi z kolei musiał zejść o poziom niżej i zamiast walczyć z ZOOLeszcz GKM-em o wymarzoną fazę play-off PGE Ekstraligi, postara się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Nikomu nie może podwinąć się więc noga, bo w przeciwnym wypadku ich kariery znajdą się na jeszcze większym zakręcie .

Maja Włoszczowska sprawdziła formę braci Pawlickich

- Oj, współczuję z Mają po górach - napisał chociażby pan Piotr. - Jest OK - błyskawicznie odpowiedział jednak młodszy z braci, któremu pomimo ogromnego zmęczenia nie schodził uśmiech z twarzy, gdyż doskonale wie, że hektolitry potu wylane teraz na treningach zaprocentują za kilka tygodni. - Aż miło widać cię Piter tak zmotywowanego do treningów powodzenia we Wrocławiu i mam nadzieję że wrócić do byków - dodał też pan Jakub.