Medalista z dużą spółką skarbu państwa? Miliony za nazwę

Koszty Włókniarza Częstochowa rosną

Według naszych informatorów podpisanie tego kontraktu byłoby rozwiązaniem wszystkich problemów i przecięłoby wszystkie spekulacje. Włókniarz za wejście sponsora do nazwy dostałby takie pieniądze, że pozwoliłoby mu to zapomnieć o manewrach miasta, które chce w przyszłym roku dać na żużel pół miliona (radni walczą o to, żeby miasto dało 3 miliony), a przecież samo utrzymanie stadionu, po podwyżkach, będzie kosztować 2 miliony złotych.

Miejsce w nazwie kosztuje. Milion to minimum

Kluby sprzedają nazwę za kwoty sięgające miliona złotych. Zdarzają się też jednak o wiele lepsze kontrakty. Nieoficjalnie wiemy, że to, co płaci Betard za możliwość eksponowania się w nazwie klubu z Wrocławia, to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Minimum 1,5 miliona, a przecież budowlana spółka wspiera też poszczególnych zawodników. Finalnie Betard daje grubo powyżej 2 milionów. Gdyby Włókniarz tyle dostał i dołożył, choć 1,5 miliona z miasta, to w spokoju mógłby czekać na sezon 2023.