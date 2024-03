Mecze w czwartki. Kibice wściekli, zawodnicy uziemieni

Polski żużel w środku tygodnia? To brzmi surrealistycznie. W takie dni do tej pory odbywały się tylko mecze przełożone lub zawody indywidualne, ewentualnie jakieś sparingi rozgrywane przed sezonem, które i tak nie cieszyły się większym zainteresowaniem. Od sezonu 2025 nastąpi jednak zmiana. Mecze Speedway 2. Ekstraligi będą rozgrywane w czwartki. Czy to dobra decyzja? Nie będziemy jej oceniać, ale już ocenili ją kibice. W zdecydowanej większości są oni bardzo niezadowoleni, mówiąc że czwartek to nie jest dzień na żużel w Polsce. Wielu uważa, że ten pomysł się nie przyjmie.

