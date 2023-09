Męczarnie i kłody pod nogami Polaka! Mistrzostwo świata zdobyte w bólach

Bartosz Zmarzlik po raz czwarty w ciągu pięciu lat został mistrzem świata. Polak jest na najlepszej drodze, by najpierw dogonić, a następnie zdetronizować największe legendy sportu żużlowego. Poniżej prezentujemy, jak wyglądała droga do złotego medalu mieszkańca Kinic.

1. runda. Donji Kraljevec - Chorwacja

Pierwsza runda cyklu odbyła się w Chorwacji. Bartosz Zmarzlik najpierw wygrał kwalifikacje z czasem okrążenia 14.393, a następnie wybrał swój ulubiony numer startowy - 5, który daje mu dwukrotny start z pola A. W Chorwacji Zmarzlik zaliczył jedną taśmę, a poza tym imponował swoją jazdą i zwyciężył całą rundę, choć w szczęśliwych okolicznościach, bo upadek na prowadzeniu zanotował Jason Doyle.

1.runda - 20 punktów. 2 punkty przewagi nad drugim miejscem.

Szybka Kontra. W sobotę Polak zostanie mistrzem świata! Kompromitacja Apatora / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

2. runda. Warszawa - Polska

Druga runda Grand Prix odbyła się na Stadionie Narodowym w Polsce. Kibice czekali na to, by nasi rodacy w końcu odczarowali Stadion Narodowy, a największe nadzieje pokładano w Zmarzliku. Nasz mistrz świata zajął drugie miejsce w kwalifikacjach z czasem 13.175, ale to nie przeszkodziło mu w wyborze swojego ulubionego numeru startowego - 5.

Zawody Bartosz Zmarzlik zaczął od amatorskiego błędu i kraksy, po której został wykluczony z powtórki. Z wyjątkiem dwóch trójek w drugiej i trzeciej serii startów, Zmarzlik męczył się, ale zdołał wyrwać awans do finałowego wyścigu. W finale działy się cuda, bo Doyle został wykluczony, a Zmarzlik, Holder i Lindgren walczyli do ostatnich metrów o zwycięstwo. Ostatecznie nasz rodak zajął trzecią lokatę.

2. runda - 16 punktów. 0 punktów przewagi nad drugim miejscem.

3. runda. Praga - Czechy

W Pradze Bartosz Zmarzlik potrafił wyczyniać cuda. Podobnie było w tym roku. Nasz mistrz świata kwalifikacje zakończył na ósmym miejscu z czasem 15.5. Tym razem Zmarzlik wybrał numer 9, bo 5 było wcześniej zajęte. Kiniczanin w rundzie zasadniczej radził sobie całkiem dobrze, ale w półfinale wlókł się niczym parowóz.

Po tym biegu nie byłem zadowolony. Tylko i wyłącznie sobą wyciągnąłem te dwa punkty. Już nawet nie miałem pomysłu, gdzie jechać. Robiłem wszystko, by wyciągnąć finał i to się udało ~ powiedział nam Bartosz Zmarzlik po Grand Prix Czech w Pradze.

W finale, choć przerzucił ustawienia, przyjechał do mety ostatni, co i tak pozwoliło mu objąć samodzielne prowadzenie w klasyfikacji przejściowej mistrzostw świata.

3. runda - 14 punktów. 3 punkty przewagi nad drugim miejscem.

4. runda. Teterow - Niemcy

Tym razem w kwalifikacjach Bartosz Zmarzlik zajął trzecią lokatę z czasem 15.048. Ponownie nasz rodak wystartował w zawodach z numerem dziewiątym. Na niemieckiej ziemi Zmarzlik nie miał sobie równych i po dwóch dwójkach, następnie przyszła kolej na serię pięciu trójek. Mistrz świata nie miał sobie równych i po raz drugi w tym roku zwyciężył.

4. runda - 20 punktów. 12 punktów przewagi nad drugim miejscem.

5. runda. Gorzów Wielkopolski - Polska

Bartosz Zmarzlik zakończył kwalifikacje na torze, na którym się wychował na szóstym miejscu z czasem okrążenia 14.495. Taki wynik pozwolił mu ponownie wybrać numer 9. Gorzowska runda Grand Prix była czarująca, a Zmarzlik po trzecim miejscu w pierwszym starcie, sześć pozostałych zwyciężył, ale w jakim stylu! W ostatecznie powtórzonym finale Zmarzlik przegrał start, dał się zamknąć i jechał za plecami Madsena oraz Lindgrena. Mistrz świata najpierw na drugim okrążeniu wyprzedził Szweda, by na ostatnim okrążeniu wejść pod Leona Madsena ostrym atakiem, wywieźć go pod bandę i ponownie zapisać zwycięstwo na swoim koncie!

Cały czas spoglądałem na Leona Madsena i widziałem, jak blisko jego tylnego koła jestem. Wiedziałem, że chcąc wygrać ten finał muszę niwelować dystans. Tak należy jechać, blisko za kołem, choć bałem się, by nie "smyrnąć" Madsena po tylnym kole. W tych momentach, w których Leon wytracał prędkość, ja czułem mocny ciąg. Wydaje mi się, że za szybko próbowałem go wyprzedzić i na tym straciłem, bo mógłbym go wyprzedzić w innym miejscu, ale i tak fajnie wyszło ~ skomentował Zmarzlik po gorzowskiej rundzie Grand Prix.

5. runda - 20 punktów. 21 punktów przewagi nad drugim miejscem.

6. runda. Malilla - Szwecja

Kwalifikacje w Malilli Zmarzlik zakończył na trzecim miejscu z czasem 13.912. Nasz rodak ponownie wybrał dziewiąty numer startowy. Tym razem po raz pierwszy Zmarzlik nie wszedł do finału. Odpadł w półfinale, zajmując ostatecznie piąte miejsce, choć starał się nękać atakami Martina Vaculika - tym razem bezskutecznie.

6. runda - 12 punktów. 20 punktów przewagi nad drugim miejscem.

7. runda. Ryga - Łotwa

To było historyczne, bo pierwsze żużlowe Grand Prix w Rydze. Zmarzlik rozpoczął kwalifikacje od ósmego miejsca z czasem 15.545. Tym razem nasz rodak musiał kombinować z numerem startowym i zdecydował się wybrać nr 14.

Bartosz Zmarzlik męczył się w rundzie zasadniczej i z dziewięcioma punktami wszedł do półfinału, w którym wykazał się największym sprytem i zwyciężył go. W finale choć początkowo prowadził Lindgren, Zmarzlik wyprzedził go na drugim okrążeniu, a następnie zbudował dużą przewagę nad rywalami. Tyma samym pierwsze Grand Prix w Rydze padło łupem Polaka.

7. runda - 20 punktów. 22 punkty przewagi nad drugim miejscem.

8. runda. Cardiff - Wielka Brytania

To były najgorsze kwalifikacje Zmarzlika, bo na Principality Stadium nasz rodak zajął 10. miejsce z czasem 13.438. Zmarzlik wybrał 15 jako swój numer startowy. W rundzie zasadniczej Zmarzlik w niczym nie przypominał dominatora cyklu. Do półfinału wszedł rzutem na taśmę, z ośmioma punktami na koncie. W półfinałowym wyścigu nasz rodak pokazał mistrzowską klasę, zaatakował po zewnętrznej części toru i na drugim okrążeniu już prowadził, dowożąc do mety pewne zwycięstwo. W finale musiał jednak uznać wyższość Holdera oraz Vaculika, ale jakiż to był finał?! W trakcie tego biegu działo się tyle, że ten bieg śmiało może kandydować do wyścigu sezonu.

8. runda - 16 punktów. 24 punkty przewagi nad drugim miejscem.

9. runda. Vojens - Dania

O Grand Prix w Vojens napisano już chyba wszystko. Bartosz Zmarzlik w kuriozalny sposób został zdyskwalifikowany z jazdy w tej rundzie, ponieważ... podczas kwalifikacji założył zły kevlar. Władze światowego żużla oczywiście nie musiały wyrzucić naszego rodaka z zawodów, ale trzeba w końcu stworzyć sztuczną rywalizację... Co gorsza, drugi w klasyfikacji generalnej Fredrik Lindgren był drugi także w Vojens i znacząco zbliżył się w klasyfikacji generalnej do Bartosza Zmarzlika.

9. runda - 0 punktów. 6 punktów przewagi nad drugim miejscem.

10. runda. Toruń - Polska

W trakcie trwania ostatniej rundy - Grand Prix Polski w Toruniu, Bartosz Zmarzlik został po raz czwarty indywidualnym mistrzem świata!

Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan