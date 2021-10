Mecz sezonu w Manchesterze! Gwiezdne Wojny dla Belle Vue Aces

Wojciech Kulak Żużel

W Manchesterze odbył się dziś mecz sezonu i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zawodnicy Belle Vue Aces i Peterborough Panthers dali kibicom show, jakiego czarny sport nie widział od dawien dawna. Pierwszy finał SGB Premiership zawierał po prostu wszystko – począwszy od kapitalnych wyścigów, a kończąc na emocjach do ostatniego biegu. W pewnym momencie nie wytrzymała nawet banda!

