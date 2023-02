Mecz podwyższonego ryzyka. Przegrają i spadną?

Start sezonu w PGE Ekstralidze zbliża się wielkimi krokami. Już w pierwszej kolejce dojdzie do kilku hitów. Jeden z nich to mecz Fogo Unii Leszno z beniaminkiem z Krosna. W środowisku da się usłyszeć, że choć będzie to dopiero inaugracja, to spotkanie tych dwóch drużyn może mieć duży wpływ na hierarchię w kontekście walki o utrzymanie.