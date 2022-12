Trudny początek PSŻ-u Poznań

Ligowi działacze postawili poznańską drużynę przed niemałym wyzwaniem. Już w pierwszej kolejce podopieczni Tomasza Bajerskiego będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Do stolicy Wielkopolski przyjedzie wówczas Trans MF Landshut Devils, czyli jedna z tych drużyn, które poznaniacy muszą pokonywać, jeśli chcą pozostać na zapleczu PGE Ekstraligi na dłużej. W drugiej rundzie żużlowcy PSŻ-u udadzą się do Zielonej Góry, gdzie - jak się wydaje - będą walczyć o jak najmniejszy wymiar kary.

ROW Rybnik bez punktów po trzech rundach?

Niewiele łatwiejszy terminarz ma jeden z głównych rywali PSŻ-u w walce o utrzymanie w 1. Lidze Żużlowej. ROW Rybnik, bo o tej drużynie mowa, może zacząć sezon od bolesnej porażki, bo Ślązacy podejmą na własnym torze faworyta całych rozgrywek, drużynę Stelmet Falubazu Zielona Góra. W kolejnych rundach ich zadanie nie będzie prostsze, bo żużlowców ROW-u czekają wyjazdy do Ostrowa i do Bydgoszczy. Wszystko wskazuje więc na to, że po trzech rundach rybniczanie nie będą mieli na koncie żadnych punktów.

Dobry start dla Polonii i Falubazu

Na rozkład dwóch pierwszych kolejek nie mogą narzekać faworyci do zwycięstwa w lidze, czyli Abramczyk Polonia Bydgoszcz i Stelmet Falubaz Zielona Góra. Bydgoszczanie rozpoczną sezon meczem u siebie przeciwko H. Skrzydlewska Orłowi Łódź, czyli drużynie, która jeśli może im zagrozić, to ewentualnie na łódzkiej Moto Arenie. Później podopiecznych trenera Jacka Woźniaka czeka wyjazd do Bawarii, a dokładniej mówiąc do Landshut. Niemcy znani są z tego, że są mocni na własnym torze, jednak mimo wszystko, to Polonia będzie faworytem w tym pojedynku.