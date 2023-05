Mecz o sześć punktów. Tak zamkną temat utrzymania?

Tak mogą wykorzystać słabość GKM-u

Wilki dobrą sytuację w tabeli zawdzięczają dwóm wygranym - przeciwko For Nature Solutions Apatorowi Toruń i ZOOleszcz GKM-owi Grudziądz. Z tyłu głowy wszyscy mają jeszcze dobry wynik z inauguracji w Lesznie. Z Fogo Unią beniaminek spotka się na zakończenie rundy zasadniczej jeszcze raz w Krośnie i wtedy będzie miał do zgarnięcia trzy punkty.

Kolejna sprawa to zaskakująco słaba postawa GKM-u, który jednak ciągle wierzy w przełamanie i będzie próbował wstać z kolan. W klubie mają na to konkretny plan, ale doskonale zdają sobie sprawę, że los drużyny leży też w rękach Wilków. Ci wygrywając każdy kolejny mecz będą spychać nieubłaganie grudziądzan do spadku. Pierwsza ku temu okazja już w niedzielę, bo do Krosna przyjeżdża Stal, czyli zespół z kategorii tych do pokonania.