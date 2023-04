Mechanicy stracą pracę? Kapitan zabrał głos

- Zabrakło mi paliwa w zbiorniku. Mam zaufanych ludzi w swoim teamie. Bardzo ich lubię i szanuję, a mechanicy wykonują dla mnie ogrom pracy przez wiele ostatnich lat. Pech się zdarza. Nie pamiętam, kiedy miałem defekt z winy mechaników, czy jakikolwiek inny defekt w oficjalnych zawodach, nie licząc sytuacji, gdy po prostu ja zamknąłem gaz i nie dojechałem do mety. Dlatego też nikt nie straci pracy, a wyciągniemy wnioski z tej sytuacji. Coś musiało pójść nie tak, jak powinno. Szkoda gadać... nie wiem, jak to się stało i jak do tego mogło dojść - wyznał Andrzej Lebiediew.

Kipi z niego sportowa złość

- Ten mecz to jeden duży pech po mojej stronie, który tak naprawdę zabrał nam ligowe punkty. Musimy skupić się, pracować dalej i trzymać kciuki za pogodę w Krośnie żeby pojeździć trochę przed domowym meczem. Czuję sportową złość, chociaż nie wiem, czy mogę być na coś zły. Przydarzył się zwykły pech. Jestem przygotowany do sezonu sprzętowo i mentalnie. Będę się starał utrzymać poziom sprzętowy, by te motocykle jak najlepiej rozumieć i by jak najlepiej jeździły. Muszę teraz jeździć i nabierać pewności siebie, by ze zmianą pogody ustawienia silników nie uciekły - przyznaje kapitan Wilków.