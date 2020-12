ME w żużlowej jeździe na lodzie - złoto Rosjanina Soliannikowa

​Rosjanin Dmitrij Soliannikow wywalczył w niedzielę tytuł mistrza Europy w lodowej odmianie żużla. Reprezentant Polski Michał Knapp zakończył rywalizację po pięciu biegach eliminacyjnych. Areną zmagań specjalistów od ice speedwaya była hala w Tomaszowie Mazowieckim.

Zdjęcie Dmitrij Soliannikow /Grzegorz Michałowski /PAP

21-letni Soliannikow w finałowym wyścigu, który decydował o miejscach na podium, finiszował przed swoimi dwoma bardziej doświadczonymi rodakami. Drugi był 25-letni Konstantin Kolenkin, a trzeci rok starszy Nikita Tołoknow. Jako czwarty linię mety minął 62-letni Szwed Stefan Svensson.

Soliannikow świetnie spisywał się też w fazie zasadniczej, w której zwyciężył we wszystkich pięciu wyścigach (15 pkt). Obok niego bezpośredni awans z eliminacji do finału uzyskał Kolenkin (13 pkt). Tołoknow i Svensson do finału awansowali z wyścigu barażowego, w którym ścigali się żużlowcy z miejsc 3-6 po rundzie zasadniczej.

W tomaszowskiej Arenie Lodowej o tytuł rywalizowało 16 zawodników z dziewięciu państw. Polak Michał Knapp w swoim najlepszym z pięciu startów zajął drugie miejsce. W pozostałych biegach dwukrotnie był trzeci, raz przyjechał ostatni oraz został wykluczony po upadku. Zakończył zmagania z czterema punktami na 13. pozycji. 29-letni motocyklista do żużla na lodzie wrócił po dłuższej przerwie, ostatni raz w turnieju ścigał się bowiem w drużynowych mistrzostwach świata w Togliatti w 2013 roku.

- Brakuje tych startów. Nie da się tego tak szybko przypomnieć po sześciu latach przerwy. Mimo to, jestem zadowolony z przebiegu tych zawodów. Szkoda mojego trzeciego biegu, w którym zaliczyłem upadek, bo uciekły dwa punkty - podsumował swój występ Kanpp.

W Tomaszowie Mazowieckim nie startował broniący tytułu Rosjanin Siergiej Makarow. Zawodnicy z tego kraju od lat dominują w tych zawodach. Od 1964 roku jedynym zwycięzcą spoza Rosji był Austriak Franz Zorn, który triumfował w 2008 roku w Sanoku.

Po raz pierwszy w Polsce tego typu imprezę zorganizowano pod dachem, w jedynej w kraju hali z krytym torem lodowym, na którym zazwyczaj rywalizują panczeniści. Wcześniej wyścigi w zimowej odmianie żużla organizowano na otwartych torach m.in. w Bydgoszczy, Gnieźnie, Warszawie oraz Sanoku.

Gospodarzem kolejnych ME w ice speedwayu w marcu przyszłego roku ponownie ma być Tomaszów Mazowiecki.