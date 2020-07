ME na żużlu. Wszystkie rundy w Polsce, początek w sobotę w Toruniu

Sobotnie zawody w Toruniu rozpoczną tegoroczny cykl indywidualnych mistrzostw Europy na żużlu. Wszytkie pięć rund odbędzie się w Polsce, w ciągu niespełna miesiąca - ostatnia 29 lipca również w grodzie Kopernika. Tytułu wywalczonego w 2019 roku broni Duńczyk Mikkel Michelsen.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że tegoroczny kalendarz imprez żużlowych, również IME, musiał zostać zmieniony.

Organizatorzy TAURON Speedway Euro Championship postanowili, iż wszystkie rundy odbędą się w Polsce. Zamiast tradycyjnych czterech, żużlowcy wezmą udział w pięciu finałach IME - w Toruniu (inauguracja oraz finał), Bydgoszczy, Gnieźnie oraz Rybniku.

W gronie żużlowców walczących o prestiżowe trofeum znajdą się Kacper Woryna, Krzysztof Kasprzak i Bartosz Smektała.

Rywalami Polaków będą m.in. utytułowani Duńczycy: Mikkel Michelsen (broniący tytułu), Nicki Pedersen (mistrz Europy 2016) oraz Leon Madsen (mistrz Europy 2018), Rosjanin Grigorij Łaguta, prezentujący wysoką formę w polskiej lidze Brytyjczyk Robert Lambert czy znany czeski żużlowiec Vaclav Milik.

Rywalizację wzbogacą występy znakomitych zawodników, którym zostały przyznane dzikie karty. Na przykład w pierwszej rundzie w Toruniu wystąpi aktualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, a w drugiej rundzie w Bydgoszczy - dwukrotny mistrz Europy Rosjanin Emil Sajfutdinow.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że odwołane zostały rundy eliminacyjne oraz SEC Challenge, które miały wyłonić stawkę zawodników TAURON SEC 2020.

Rywalizacja o miano najlepszego żużlowca Starego Kontynentu rozpocznie się 4 lipca w Toruniu. Cztery dni później żużlowcy będą rywalizować w Bydgoszczy, a 15 lipca w Gnieźnie. 22 lipca zawody odbędą w Rybniku, natomiast wielki finał - 29 lipca - ponownie w Toruniu.

Program cyklu indywidualnych mistrzostw Europy - TAURON SEC 2020:

4 lipca - Toruń, godz. 17.00

8 lipca - Bydgoszcz, godz. 19.00

15 lipca - Gniezno, godz. 19.00

22 lipca - Rybnik, godz. 19.00

29 lipca - Toruń, godz. 19.00

