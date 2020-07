Brytyjczyk Robert Lambert wygrał w Toruniu ostatnią, piątą rundę tegorocznego cyklu mistrzostw Europy na żużlu. Był także najlepszy w całym cyklu i zdobył tytuł indywidualnego mistrza Starego Kontynentu. Najlepszy z Polaków, Bartosz Smektała w końcowej klasyfikacji zajął piąte miejsce.

Popularny "Smyk" piątą pozycję w klasyfikacji generalnej wywalczył po dodatkowym biegu, zwyciężając z Duńczykiem Nicki Pedersenem.

Przed zawodami na Motoarenie w klasyfikacji generalnej cyklu SEC zaledwie dwoma punktami przed Duńczykiem Leonem Madsenem prowadził Lambert (53 pkt). To właśnie ta dwójka rozstrzygała między sobą w grodzie Kopernika sprawę tytułu w sezonie 2020. Trzeci w klasyfikacji, Rosjanin Grigorij Łąguta (44), tracąc siedem punktów do wicelidera miał tylko teoretyczne szanse na zajęcie wyższego niż trzecie miejsce.

Już pierwszy start pokazał, że próba walki Rosjanina o coś więcej niż brąz jest praktycznie nierealna. Mimo że Łaguta był szybki zabrakło zdecydowanego ataku na rywali, by zdobyć więcej niż jeden punkt. Na szczęście dla niego równie słabo rozpoczął goniący go w klasyfikacji Mikkel Michelsen, ale za to dobrze zaprezentowali się mający jeszcze teoretyczną szansę na brąz Pedersen i Smektała. Ci ostatni głównie skupiali się jednak na walce o pierwszą piątkę, co gwarantuje udział w przyszłorocznym cyklu SEC.

Główni kandydaci do tytułu mistrza Europy spotkali się już na samym początku rywalizacji w Toruniu. Tu lepszy okazał się Lambert, choć Madsen uparcie próbował wyprzedzić rywala. W dalszej części toruńskich zawodów różnie układały się losy obu żużlowców. Minimalnie lepszy był Madsen i zarówno po trzeciej jak i czwartej serii startów różnica między nimi w klasyfikacji wynosiła zaledwie jeden punkt. Nie mniej ciekawa była walka o miejsce w pierwszej piątce. Przed ostatnią serią startów czwarty był Nicki Pedersen - 45 pkt., a za nim Mikkel Michelsen i Bartosz Smektała - po 43 oraz Timo Lahti - 41.

Walka trwała do ostatniego biegu. Po rundzie zasadniczej było wiadomo tylko tyle, że Rosjanin Grigorij Łaguta zdobył brązowy medal. Lambert awansował bezpośrednio do finału i miał trzy punkty przewagi nad Madsenem. Ten z kolei musiał walczyć o finał w wyścigu barażowym. Tam też pojechali walczący o piątkę Smektała i Pedersen. Walka o tytuł rozstrzygnęła się w finale wieczoru, a jeszcze przed nim było wiadomo, że o piąte miejsce konieczny będzie wyścig dodatkowy.

Świetne wyjście ze startu i konsekwentna jazda Lamberta pozwoliła mu przypieczętować wygraną w całym cyklu. Tytułem mistrza Europy zapewnił sobie tym samym stałe miejsce także w walce o tytuł indywidualnego mistrza świata w sezonie 2021. Z kolei Madsen, który wygrał trzy z pięciu turniejów SEC musiał zadowolić się srebrnym medalem mistrzostw Starego Kontynentu.

Losy piątego miejsca rozstrzygnęły się dopiero w biegu dodatkowym. W nim Smektała pokonał Pedersena i zajmując ostatecznie piąte miejsce w klasyfikacji zapewnił sobie udział w przyszłorocznym cyklu SEC.

Niesamowicie groźnie wyglądająca kraksa miała miejsce na ostatnim łuku 12. biegu. Motocykla nie opanował Andriej Kudriaszow i na pełnej prędkości wjechał w wychodzącego już na prostą Davida Bellego. Ten uderzony motocyklem rywala wpadł na dmuchaną bandę. Rosjanin od razu podbiegł do Bellego i był z nim do momentu, gdy Francuz był gotów opuścić tor o własnych siłach. Po tym zdarzeniu obaj zawodnicy na Motoarenie już nie wystartowali. Dodatkowo Bellego pojechał na badania do szpitala.

Wyniki finałowej rundy w Toruniu:

1. Robert Lambert (W. Brytania) 14 pkt. + 1. miejsce w finale

2. Leon Madsen (Dania) 13 + 2. miejsce w finale

3. Timo Lahti (Finlandia) 11 + 3. miejsce w finale

4. Kai Huckenbeck (Niemcy) 12 + 4. miejsce w finale

5. Nicki Pedersen (Dania) 10

6. Bartosz Smektała (Polska) 10

7. Paweł Przedpełski (Polska) 10

8. Kacper Woryna (Polska) 9

9. Mikkel Michelsen (Dania) 8

10. Grigorij Łaguta (Polska) 8

11. Krzysztof Kasprzak (Polska) 5

12. Peter Ljung (Szwecja) 5

13. Michael Jepsen Jensen (Dania) 4

14. Vaclav Milik (Czechy) 3

15. David Bellego (Francja) 3

16. Norbert Krakowiak (Polska) 1

17. Andriej Kudriaszow (Rosja) 0

18. Igor Kopeć-Sobczyński (Polska) 0

Klasyfikacja końcowa cyklu SEC:

1. Robert Lambert (W. Brytania) 64 pkt.

2. Leon Madsen (Dania) 62

3. Grigorij Łaguta (Polska) 52

4. Mikkel Michelsen (Dania) 46

5. Bartosz Smektała (Polska) 45 + 1. miejsce w biegu dod.

6. Nicki Pedersen (Dania) 45 + 2. miejsce w biegu dod.

7. Timo Lahti (Finlandia) 42

8. Kacper Woryna (Polska) 33

9. David Bellego (Francja) 31

10. Vaclav Milik (Czechy) 26

11. Kai Huckenbeck (Niemcy) 25

12. Krzysztof Kasprzak (Polska) 25

13. Bartosz Zmarzlik (Polska) 25

14. Peter Ljung (Szwecja) 23

15. Michael Jepsen Jensen (Dania) 22

16. Andriej Kudriaszow (Rosja) 21

17. Emil Sajfutdinow (Rosja) 14

18. Paweł Przedpełski (Polska) 10

19. Patryk Dudek (Polska) 8

20. Oskar Fajfer (Polska) 3

21. Igor Kopeć-Sobczyński (Polska) 1

22. Norbert Krakowiak (Polska) 1

