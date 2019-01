ME na żużlu. Finał po raz drugi w Chorzowie

Po raz siódmy z rzędu cztery turnieje wyłonią indywidualnego mistrza Europy w jeździe na żużlu. W tym roku rywalizacja rozpocznie się 13 lipca w niemieckim Guestrow, a zakończy 28 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tytułu bronić będzie Duńczyk Leon Madsen.

Zawody w północno-wschodniej części Niemiec na dobre wpisały się w kalendarz całego cyklu. Specyficzny tor w już po raz piąty będzie gościł żużlowców walczących o miano najlepszego na Starym Kontynencie i to na nim po raz trzeci rozpocznie się rywalizacja o tytuł.

SEC powraca do Torunia i do Danii. W grodzie Kopernika turniej indywidualnych mistrzostw Europy odbędzie się po raz trzeci. Zawody na Motoarenie zaplanowano na 27 lipca. W Danii zmagania przeprowadzone zostaną w Vojens Speedway Center, którym od początku 2019 roku zarządza syn trzykrotnego indywidualnego mistrza świata Ole Olsena - Jacob.

"Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że w Vojens będziemy organizować rundę SEC. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z One Sport przyniesie wiele dobrego dla żużla w Danii. Jest duża szansa, że zaproszenie do udziału w cyklu otrzyma Nicki Pedersen, a co za tym idzie, wystąpi w Vojens już w sierpniu" - powiedział Olsen junior.

Ubiegłoroczny sukces finałowych zawodów SEC na Stadionie Śląskim w Chorzowie spowodował, że organizatorzy zdecydowali się powtórzyć ten scenariusz. Po raz drugi zostanie zbudowany sztuczny tor na stadionie lekkoatletycznym, na którym rywalizację żużlowców będzie mogło obejrzeć niemal 50 tysięcy kibiców.

Pewnymi udziału w ME 2019 są zawodnicy, którzy rok temu zajęli czołowe pięć miejsc w klasyfikacji generalnej cyklu. Są to: Madsen, Jarosław Hampel, Brytyjczyk Robert Lambert, Duńczyk Mikkel Michelsen oraz Szwed Antonio Lindbaeck.

Kolejne 10 miejsc zarezerwowanych jest dla żużlowców, którzy przebrną przez kwalifikacje lub otrzymają stałe "dzikie karty" od organizatorów cyklu. Znane są już także daty poszczególnych eliminacji, które rozpoczną się 27 kwietnia.

Pełny kalendarz kwalifikacji i finałowych turniejów cyklu SEC:

27 kwietnia - rundy kwalifikacyjne w Gorican (Chorwacja) i w Poznaniu

1 maja - rundy kwalifikacyjne w Równem (Ukraina) i Krsko (Słowenia)

25 maja - SEC Challenge - Nagyhalasz (Węgry)

13 lipca - I finał - Guestrow (Niemcy)

27 lipca - II finał - Toruń

10 sierpnia - III finał - Vojens (Dania)

28 września - IV finał - Chorzów