Maszynista Mejza. Jego pociąg z kasą się wykoleił [FELIETON]

Smutni panowie na konferencji Falubazu

Wyobrażam sobie, jakie musieli odczuwać zażenowanie, gdy wrócili do swoich domów. Zanim jednak opuścili budynek klubu wycedzili z siebie parę głodnych kawałków dla zamydlenia oczu w nadziei, że ludzie łykną je jak pelikany.

Tylko, że ta konferencja nie była dla Falubazu, czy Enei. Chodziło o to, żeby Mejza mógł się polansować i przeciąć wstęgę po pierwszą część kampanii wyborczej. Gdyby było inaczej, klub ograniczyłby się do komunikatu na stronie klubowej i napisaniu notki w mediach społecznościowych, czyli dokładnie tak jak to ma w zwyczaju większość ośrodków.