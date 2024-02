Marzyli o tym od lat. W końcu się doczekali

Debreczyn jest znanym torem, który od lat organizuje wiele rund eliminacyjnych do GP i SEC. Można nawet powiedzieć, że to taki obiekt który najlepsi na świecie znają najlepiej, zaraz po tych na których organizuje się turnieje rangi mistrzostw świata. Co roku minimum raz zjeżdżają tam duże nazwiska. Dodatkowo Debreczyn ma też swój słynny sierpniowy turniej o Wielką Nagrodę, w którym zawsze startują znani zawodnicy, z mistrzami świata włącznie. To sprawia, że ten ośrodek jest naprawdę rozpoznawalny w środowisku żużlowym.