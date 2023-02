Marzy o muzeum. Nie wierzy, co ludzie potrafią mieć w domu

- Każda pamiątka jest dla mnie cenna . Zbieram wszystko, co się da. Często przywożą mi to sami żużlowcy lub ich rodziny. Dzwonią do mnie i pytają, czy to się przyda - mówił Jarosław Gamszej w kolejnym odcinku "Gryfa na przesłuchaniu". - Oczywiście, są eksponaty których bardzo mi brakuje. To na przykład plastrony Polonii z trzech pierwszych sezonów. Może kiedyś uda się je zdobyć, liczę na to. Ludzie mi bardzo pomagają . Pierwszy raz także sam klub mnie wspiera, choć pewnie czasem przysparzam dodatkowej pracy jego członkom - dodał.

Marzeniem muzeum. Ludzie nie wiedzą, co mają w domach

Już od wielu lat marzeniem Gamszeja jest utworzenie muzeum Polonii Bydgoszcz, które zresztą nie skupiałoby pamiątek stricte żużlowych, lecz także z innych sekcji, takich jak piłka nożna czy hokej na lodzie. - Jeśli pytają mnie o marzenie, to pozostaje ono niezmienne. Chciałbym, by udało się do tego doprowadzić. Niektóre eksponaty trafiają do mnie zupełnym przypadkiem. Dzwoni ktoś i pyta, czy dana rzecz będzie ok, bo znalazł i nie wie co z tym zrobić. Przyjeżdżam na miejsce i z wrażenie prawie serce mi staje, bo to coś naprawdę cennego. Ludzie nie wiedzą, co mają w domach - śmieje się.