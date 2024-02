Marzenia kosztują. 18-latek wyda w tym roku fortunę, żeby je spełnić

Już rok i dwa lata temu Wiktor Przyjemski wydawał gigantyczne pieniądze na utrzymanie sprzętu i teamu. Z zapisków jego menadżera Marka Ziębickiego wynika, że sięgały one miliona złotych.

Rok 2023, choć wystrzałowy, zakończył na małym plusie

18-latek miał w 2023 kontrakt z Abramczyk Polonią Bydgoszcz na poziomie 350 tysięcy złotych za podpis i premię za punkt w przedziale od 3 do 4 tysięcy złotych. Stawka była uzależniona od tego, ile punktów zdobył w meczu. Kiedy policzyliśmy przychody Przyjemskiego, to wyniosły one niecałe 1,2 miliona złotych i tylko nieznacznie przekroczyły koszty.