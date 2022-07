Marzą o złocie? Najpierw muszą mu pomóc

Noty dla zawodników Moje Bermudy Stali Gorzów:

Martin Vaculik 5+. Kusiło nas dać mu szóstkę za oddanie wyścigu Wiktorowi Jasińskiemu, ale z drugiej strony nie uzyskał on kompletu. Słowak swoją postawą pokazał, iż zależy mu na drużynie i co najważniejsze nie ma już u niego śladu po kiepskim wejściu w ten rok.

Bartosz Zmarzlik 5+. Po prostu mistrz. Wygrywał nawet gdy źle policzył okrążenia i nagle zwolnił na ostatnim łuku. - W pierwszym momencie pomyślałem, że ma defekt. On ma jednak tak szybkie motocykle, że tylko odkręcił gaz i dwóch zawodników minął na pierwszym łuku - idealnie podsumował to wszystko Krzysztof Kasprzak na antenie Eleven Sports 1.

Wiktor Jasiński 3. Wychowanek Stali jest już bardzo blisko wyrzucenia Patricka Hansena z podstawowego składu. Kto wie, być może wydarzy się to w najbliższym starciu podopiecznych Stanisława Chomskiego. W piątek skuteczna i przede wszystkim widowiskowa jazda, a fani to kochają.

Noty dla zawodników ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz:

Krzysztof Kasprzak 3. Słaby początek. Końcówka przyzwoita, by nie powiedzieć dobra. Na rozkładzie między innymi Anders Thomsen czy Szymon Woźniak, więc powodów do wstydu jak najbardziej nie ma.

Frederik Jakobsen 3+. Jeden z dwóch autorów indywidualnych zwycięstw gości. Podobał nam się Duńczyk i aż szkoda, że w drugiej połowie zawodów jakby uszło z niego powietrze. Tak czy siak, kolejny występ in plus, który przybliża go do pozostania w najlepszej lidze świata.