Marzą o Ekstralidze. Tym składem nie wyjdą z drugiej ligi

Tak ma wyglądać skład Aforti Startu

W Gnieźnie mają jeździć Kacper Gomólski, Hubert Łęgowik, Tim Sorensen, Josh Pickering, Sam Masters i Jesper Knudsen. To też jest ciekawy zestaw, ale nie tak dobry, jak ten rzeszowski. Do tego dojdzie znany z dobrej pracy z młodzieżą trener Adam Skórnicki, ale na efekty jego pracy trzeba będzie trochę poczekać. Minimum rok. Cudu nie zrobi.

Marzenie nowego prezesa Startu Andrzeja Siwińskiego o awansie do PGE Ekstraligi w ciągu 3 do 5 lat nie będzie więc takie łatwe do zrealizowania, bo klub może na dłużej ugrzęznąć w drugiej lidze, a to jest zawsze niebezpieczne.