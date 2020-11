Martin Vaculik i Stal Gorzów bohaterami szóstego dnia okna transferowego. W innych klubach także nie było nudy

Stal Gorzów odpaliła bombę transferową w osobie Martina Vaculika. Podstawowi zawodnicy pożegnali się z Falubazem i Spartą. Mistrz Świata dołączył do Wybrzeża Gdańsk. W szósty dzień okienka transferowego działo się naprawdę wiele.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostafiński i Hynek biorą się za łby. Wideo INTERIA.TV

HIT DNIA

Reklama

Oficjalne dopięcie tego transferu było tylko formalnością. Już w piątkowy poranek wszelkie wątpliwości zostały rozwiane i Moje Bermudy Stal Gorzów ogłosiła nowego zawodnika na sezon 2021. Nie będzie to byle kto, ponieważ w żółto-niebieskich barwach kibicom za kilka miesięcy zaprezentuje się Martin Vaculik.

Z pewnością zmiana drużyny przez Słowaka jest jednym z największych wydarzeń trwającego właśnie okna transferowego. Kolorytu dodaje fakt, że wraca on do Stali po dwuletniej przerwie spowodowanej występami w RM Solar Falubazie Zielona Góra, czyli u lokalnego rywala jego nowej ekipy. O formę 30-latka fani na północy województwa lubuskiego nie mają się co martwić. Przez ostatnie dwa lata Vaculik był niekwestionowanym liderem zielonogórzan. Ostatni sezon ukończył z imponującą średnią 2,178 punktu na wyścig.

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Mówisz Woffinden, myślisz Sparta. Trzykrotny Indywidualny Mistrz Świata startuje w stolicy Dolnego Śląska już od dziewięciu lat. Brytyjczyk nie zamierza zmieniać otoczenia i postanowił o pozostaniu w dotychczasowym klubie. Szeregi ekipy z Wrocławia opuści jednak Max Fricke. Prawdopodobnie nowym zespołem Australijczyka będzie Falubaz.

Aż trzech podstawowych żużlowców pożegnało się z zielonogórskim zespołem. Za rok z Myszką Miki na plastronie nie ujrzymy Michaela Jepsena Jensena, Antonio Lindbaecka oraz Jonasa Jeppesena. O ile Duńczycy nie będą mieli problemów ze znalezieniem nowego miejsca dla siebie, o tyle dalsza przyszłość Szweda w tej dyscyplinie jest niepewna.

Kolejnym świetnym transferem pochwalili się włodarze Zdunek Wybrzeża Gdańsk. W najbliższych rozgrywkach eWinner 1. Ligi Żużlowej punkty dla ekipy z Trójmiasta będzie zdobywał mistrz świata na długim torze - Lukas Fienhage. Dobre występy Niemca w najniższej klasie rozgrywkowej zaowocowały przejściem do ligi wyżej. Z pewnością w Gdańsku z utalentowanym 21-latkiem wiążą ogromne nadzieje.

Josh Grajczonek po roku przerwy powraca na żużlowe tory. Australijczyk jeżdżący z polską licencją został ogłoszony przez Abramczyk Polonię Bydgoszcz i to kibiców z tego właśnie miasta będzie cieszył swoją widowiskową jazdą. Nie były to jedyne wieści z zaplecza PGE Ekstraligi. Trzeci sezon z rzędu w barwach Arged Malesa TŻ Ostrovii Ostrów pojedzie doświadczony Tomasz Gapiński.

OK Bedmet Kolejarz Opole nie próżnuje na rynku transferowym i ogłosił kolejnego zawodnika na przyszłoroczne rozgrywki 2. Ligi Żużlowej. Do zespołu dołączył Kamil Brzozowski. Wychowanek Stali Gorzów niewątpliwie chce jak najszybciej zapomnieć o niedawno zakończonym sezonie w eWinner 1. Lidze. Odbudowa formy w Opolu jest więc dla niego świetną opcją.

6 listopada kibice poznali także dalsze losy kilku szkoleniowców. Z Częstochowy nigdzie nie rusza się Piotr Świderski. Umowę z Orłem Łódź przedłużył Adam Skórnicki, a Piotra Palucha czeka drugi sezon w PSŻ-cie Poznań.