Marek Cieślak zły na włodarzy polskiego żużla. O co chodzi byłemu trenerowi kadry?

Brak baraży o PGE Ekstraligę w sezonie 2021 rozwścieczył nie tylko kibiców. Parę gorzkich słów w stronę włodarzy polskiego żużla wypowiedział także były selekcjoner kadry narodowej – Marek Cieślak. Zdaniem doświadczonego szkoleniowca nie jest to sprawiedliwa decyzja i jest ona podyktowana dobrem tylko i wyłącznie klubów ekstraligowych.

Marek Cieślak w sezonie 2021 będzie pełnił rolę pierwszego trenera PGG ROW-u Rybnik. Wraz z prezesem Mrozkiem zbudował całkiem solidną ekipę, której celem jest awans do elity. Niespodziewanie szyki popsuła im Główna Komisja Sportu Żużlowego, która zdecydowała się odwołać baraże o PGE Ekstraligę. Przepustkę do elity uzyska więc tylko triumfator eWinner 1. Ligi.

70-letni szkoleniowiec nie może do końca zrozumieć takiej, a nie innej decyzji i jest wściekły na działaczy. - Wiele ekip zbudowało składy, wiadomo, że nie wszyscy znajdą się na pierwszym miejscu, a tu taka zmiana w regulaminie. Myślę, że to ktoś z PGE Ekstraligi wpłynął na to, że baraży nie będzie, bo eWinner 1. Liga na pewno takim rozwiązaniem nie była zainteresowana. Powiem wprost, to jest ukłon w stronę klubów PGE Ekstraligi, kosztem pierwszej ligi - przekazał w wywiadzie udzielonym dla Tygodnika Żużlowego.

Przyszłoroczny sezon na zapleczu elity zapowiada się niezwykle ciekawie. Do pierwszoligowych drużyn trafiły wielkie nazwiska. Barwy Unii Tarnów przywdzieje, chociażby Niels Kristian Iversen. PGG ROW pozyskał z kolei jednego z najlepszych Duńczyków obecnie jeżdżących na żużlu, czyli Michaela Jepsena Jensena. - Liga zapowiada się na wyrównaną, każdy punkt bonusowy może być na wagę złota. Chyba nigdy nie było tak mocnej pierwszej ligi, a już tak wyrównanej to dawno. Myślę, że rozgrywki mogą być ciekawsze niż w PGE Ekstralidze - twierdzi Marek Cieślak.

Speedway w dzisiejszych czasach to przede wszystkim ogromne pieniądze. Doświadczony trener jest tego świadomy i za kilka miesięcy spodziewa się małych lub większych kłopotów w niektórych ośrodkach żużlowych. Wszystkiemu winne są oczywiście pieniądze z miasta. W 2021 roku będzie ich zdecydowanie mniej. - Dotacje w wielu miejscach w Polsce idą w dół, a kontrakty wielu zawodników do góry. Obawiam się tego, że jednego dnia sporo klubów może obudzić się z ręką w nocniku. Rozwiązanie jest proste. Niech każdy wydaje tyle, ile ma. Każdy z nas ma swój budżet domowy i wie, ile może wydać - zakończył świeżo upieczony szkoleniowiec PGG ROW-u Rybnik.