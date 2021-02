Marek Cieślak, były trener reprezentacji, a ostatnio szkoleniowiec ROW-u Rybnik, na 30 marca dostał termin szczepienia przeciwko COVID-19. Pełną ochronę zyska w połowie kwietnia, bo do tego czasu podadzą mu drugą dawkę szczepionki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Żużlowcy boją się Billa Gatesa. Wideo INTERIA.TV

Marek Cieślak skończył 70 lat, dlatego już teraz dostał termin na szczepienie przeciwko COVID-19. Na razie Narodowy Program Szczepień obejmuje grupę 0 oraz osoby starsze, 80 i 70 plus. Cieślak jest w tej grupie, a na szczepienie załapał się praktycznie na ostatni moment. W tej chwili zajęte są terminy do 31 marca włącznie, a były szkoleniowiec kadry zaszczepi się 30 marca.

Reklama

W żadnym sztabie szkoleniowym nie ma osoby powyżej 70 roku życia, więc można napisać, że Cieślak będzie pierwszą osobą zaszczepioną w polskim żużlu (chodzi nam o trenerów i zawodników). Nie będzie miał jednak pełnej ochrony na pierwszy mecz (liga startuje 3 kwietnia), bo wtedy będzie miał podaną dopiero pierwszą dawkę. Drugą dostanie do połowy kwietnia.

Dodajmy, że trener ROW-u Rybnik jest zwolennikiem szczepień. Uważa, że nie ma dla tej opcji żadnej innej alternatywy, więc po prostu trzeba to zrobić, żeby móc wrócić do normalności. W tej chwili, w związku z koronawirusem, Cieślak nie może nawet zrobić zgrupowania drużyny. Gdyby chciał ściągnąć zagranicznych zawodników na obóz do Polski, to każdy z nich musiałby zaliczyć dwutygodniową kwarantannę, a na takie ceregiele nie ma czasu.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź