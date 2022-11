Małżeństwo z rozsądku. Już nie mówią o awansie

Pawlicki może być gwiazdą ligi

Przemysław Pawlicki w Falubazie to być może największa bomba rynku transferowego w eWinner 1. Lidze. Dyrektor Sportowy Piotr Protasiewicz działał szybki i po cichu, dlatego może ten transfer przeszedł bez większego echa. Fakty są jednak takie, że gdyby zawodnik uparł się na pozostanie w PGE Ekstralidze, to najpewniej znalazłby pracodawcę. Być może Cellfast Wilki Krosno, a może i nawet były pracodawca ZOOleszcz GKM Grudziądz, który stracił Krzysztofa Kasprzaka, a wiedząc wcześniej nie podziękowałby Pawlickiemu.

To już jednak przeszłość, bo Pawlicki wybrał bardzo dobry jak na realia I-ligowe kontrakt i zszedł szczebel niżej, aby się odbudować. Kilka lat temu należał on do grona najlepszych polskich żużlowców. Jeździł nawet w Grand Prix. Wyhamowały go jednak kontuzje i kilka nietrafionych decyzji. Falubaz wziął jednak zawodnik ciągle młodego (31 lat), jeszcze na dorobku i głodnego powrotu do najlepszej formy.